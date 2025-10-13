Mundial 2026: ganaron por la mínima y se confirman como la vigésima primera selección con el billete mundialista

Ghana disputará su quinta fase final mundialista, la segunda seguida, después de haber participado en Catar 2022, donde fue cuarta del grupo H tras perder ante Portugal (2-3) y Uruguay (0-2) y ganar a Corea del Sur (3-2). Con anterioridad, fue octavofinalista en Alemania 2006, cuartofinalista en Sudáfrica 2010 y no pasó de la fase de grupos en Brasil 2014.La cita inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El certamen finalizará con la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.