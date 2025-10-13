Mundial 2026: ganaron por la mínima y se confirman como la vigésima primera selección con el billete mundialista

Ghana se ha convertido en la vigésima primera selección que tiene el billete para participar en el Mundial 2026 gracias a su victoria sobre Comoras (1-0) en partido de la última jornada de la primera fase de clasificación africana. Un tanto en boca de gol de Mohammed Kudus, mediocampista del Tottenham, a pase de Thomas Partey, del Villarreal, a los 47 minutos le valió al cuadro que dirige Otto Addo para asegurar la victoria en Accra y sellar así el pase.

Con este resultado, el equipo dirigido por Otto Addo se suma a Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como la quinta selección africana que obtiene el pase al torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de que a los Black Stars les bastaba un empate para liderar el grupo I africano, el tanto de Kudus, delantero del Tottenham, selló la victoria y la clasificación. Tariq Lamptey (Fiorentina), Thomas Partey (Villarreal) y Jordan Ayew (Leicester) son algunas de sus figuras.

QUINTO MUNDIAL

Ghana disputará su quinta fase final mundialista, la segunda seguida, después de haber participado en Catar 2022, donde fue cuarta del grupo H tras perder ante Portugal (2-3) y Uruguay (0-2) y ganar a Corea del Sur (3-2). Con anterioridad, fue octavofinalista en Alemania 2006, cuartofinalista en Sudáfrica 2010 y no pasó de la fase de grupos en Brasil 2014. La cita inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El certamen finalizará con la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.