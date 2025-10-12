Mundial Sub-20: llegó como la cenicienta y ha eliminado a todos los favoritos al título para clasificar a las semifinales

La <b>selección sub-20 de Marruecos </b>venció este domingo a la de <b>Estados Unidos </b>por 1-3 y se clasificó para las semifinales del <b>Mundial </b>juvenil que transcurre en Chile, en las que espera al mejor de la serie entre <b>Francia y Noruega</b>.Abrió el marcador <b>Fouad Zahouani </b>en el minuto 31, empató <b>Cole Campbell </b>de penalti en el sexto minuto añadido al primer tiempo y en el segundo tiempo el mano a mano se decantó con el gol en meta propia de <b>Joshua Wynder </b>(m. 67) y el tanto de <b>Gessime Yassine </b>(m.87).