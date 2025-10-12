Mbappé silencia a toda España con mensaje inesperado: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"

Además de ganar títulos grandes con el Real Madrid, Mbappé encara esta temporada con el desafío de volver a proclamarse campeón del mundo y sacarse la espina de la final perdida ante Argentina."Espero volver a marcar en una final del Mundial y ganarlo. Es un sueño volver a ganarlo. Perder una final duele mucho, pero en Francia siempre decimos que no hay dos sin tres y espero una tercera final para ganar tras aprender en 2022", valoró."No piensas en marcar en una final de Mundial, piensas en ganar. Los delanteros tenemos que marcar. Fue un partido loco en el que mereció ganar Argentina, jugó mejor el partido aunque hubo momentos que lo fuimos nosotros, pero es merecido. No hay que olvidarlo para buscar ganar en 2026", agregó.Para Kylian nada de lo que se viva en el próximo Mundial con calor y largas distancias entre las sedes en Estados Unidos, Canadá y México, afectará al objetivo."Lo vivimos en el Mundial de Clubes y fue muy complicado pero la gente sabe que un Mundial de selecciones es lo más importante para un futbolista. Haga calor o los campos no sean tan buenos, daremos la vida para intentar ganar", sentenció.