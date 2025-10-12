Mbappé silencia a toda España con mensaje inesperado: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"

El francés Kylian Mbappé se rindió al momento de la selección española, protagonista de una racha de 28 partidos sin perder y siendo considerada una de las favoritas al Mundial 2026, pero advirtió de la falta de experiencia de muchos de sus jugadores: "ganaron la Eurocopa jugando muy bien pero un Mundial es diferente". "España es un equipo que tiene mucho control en sus partidos, saben jugar, cómo controlar, técnicamente son muy fuertes. Tienen los perfiles para jugar así. Es una de las pocas selecciones que sus jugadores juegan igual desde pequeños hasta la absoluta", elogió en 'Universo Valdano'.

"Pero en un Mundial no es tan importante llegar tan bien antes, luego todo puede pasar. España tiene un equipo muy joven, con muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial. Para mí son el mejor equipo de Europa, ganaron la Eurocopa jugando muy bien pero un Mundial es diferente y todas las selecciones quieren ganar. Todos miran a España, espero que jueguen bien pero que gane Francia", añadió. Mbappé habló desde la experiencia de haber sido campeón del mundo con Francia y tras haber perdido una final marcando tres goles. "He jugado dos Mundiales, los conozco muy bien. He vivido todas las emociones posibles, cuando tienes un momento más duro, la presión que es única. Sentir la presión de todo tu país y hacer algo bueno hay que saber manejarlo y no muchos jugadores pueden hacerlo", aseguró.