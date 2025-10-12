La 'MSN' está de vuelta: la razón por la que el Inter Miami tendría al tridente más letal del mundo en la MLS

La MSN era: talento, velocidad y una conexión casi telepática que deslumbró al mundo entre las temporadas 2014-15 y 2016-17. En ese periodo, el tridente fue sinónimo de espectáculo y títulos, dejando cifras históricas que aún hoy resultan difíciles de igualar.

Hablar de la “MSN” es recordar uno de los tridentes ofensivos más temibles que el fútbol moderno haya visto. Se trata de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, quienes marcaron una época dorada en el FC Barcelona y una de las mejores de la historia.

El final de aquella etapa llegó en el verano de 2017, cuando Neymar decidió emprender una nueva aventura en el Paris Saint-Germain. Su partida rompió uno de los tridentes más efectivos en la historia del club catalán, y aunque en los años siguientes circularon múltiples rumores sobre un posible regreso del brasileño al Barça, el esperado reencuentro nunca se concretó.

Sin embargo, ocho años después de su última aparición juntos, el sueño podría revivir, aunque esta vez lejos del Camp Nou. Diversos medios internacionales, entre ellos Daily Mail, Sky Sports y Marca, aseguran que el Inter Miami está explorando seriamente la posibilidad de incorporar a Neymar para que se una a Lionel Messi y Luis Suárez en la Major League Soccer.

Actualmente, el astro brasileño milita en el Santos FC, club donde dio sus primeros pasos como profesional. De acuerdo con las informaciones, las conversaciones se encuentran en una fase preliminar, con intermediarios trabajando para acercar las posiciones entre ambas partes.

Aunque la operación presenta desafíos económicos, las recientes retiradas de Sergio Busquets y Jordi Alba liberarían una porción importante del presupuesto salarial del equipo de Florida.

Además, desde el punto de vista comercial y mediático, la llegada de Neymar representaría un golpe de efecto monumental para la MLS, que continúa atrayendo figuras legendarias en el ocaso de sus carreras.