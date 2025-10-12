La 'MSN' está de vuelta: la razón por la que el Inter Miami tendría al tridente más letal del mundo en la MLS

Hablar de la “MSN” es recordar uno de los tridentes ofensivos más temibles que el fútbol moderno haya visto. Se trata de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, quienes marcaron una época dorada en el FC Barcelona y una de las mejores de la historia.La <b>MSN </b>era: talento, velocidad y una conexión casi telepática que deslumbró al mundo entre las temporadas 2014-15 y 2016-17. En ese periodo, el tridente fue sinónimo de espectáculo y títulos, dejando cifras históricas que aún hoy resultan difíciles de igualar.