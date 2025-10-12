Mbappé revela a los 'culpables' por los que no fichó por Real Madrid en 2017 y habla de Messi: "Estar cerca de él me ayudó..."

Kylian Mbappé se ha sincerado como nunca antes en una charla profunda con Jorge Valdano en Universo Valdano para Movistar+. El delantero del Real Madrid, que ha sido protagonista de una de las transferencias más comentadas de la última década, ha compartido detalles de su carrera, su relación con Lionel Messi y su decisión de rechazar a la Casa Blanca en 2017. Durante la entrevista, Mbappé recordó con cariño sus dos temporadas en las que compartió vestuario con Messi en el PSG. “Fue una suerte jugar con Leo. No pensaba que iba a hacerlo en mi carrera, porque mi sueño siempre fue el Real Madrid y pensaba que él estaría toda su vida en el Barcelona. Agradezco todo lo que aprendí de un jugador tan especial”.

'Kiki' no solo destacó las cualidades futbolísticas de Messi, sino también su humanidad. “Es una persona que me sorprendió porque es muy normal dentro del vestuario. Llegó con respeto a todo el mundo y como jugador es único. Había que estar cerca de él, mirar cómo toca el balón, cómo finaliza, cómo ve el juego. Estar cerca de él me ayudó muchísimo a entender más el juego”, confesó el '10' francés.

Aunque su paso por París ha sido muy especial, el delantero dejó claro que su sueño siempre fue el Real Madrid. Sin embargo, la oportunidad no llegó en 2017 cuando, tras su paso por el Mónaco, pero en el club blanco estaba en plena era de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale: “En ese momento fue muy claro. Cuando me fui del Mónaco, el objetivo claro era jugar. En el Madrid estaban Benzema, Cristiano y Bale y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar y en el Madrid sabía que no lo haría”, afirmó Mbappé. “Claro que era mi sueño, pero jugar titular es un privilegio y tenía la oportunidad de estar en casa, en París. Tuve siete años increíbles ahí. El orgullo de jugar dónde naciste es especial, pero claro que tenía el sueño de jugar en el Madrid. Fue increíble jugar en París”, expresó.

A pesar de haber tomado la decisión de quedarse en el PSG, Mbappé asegura que no se arrepiente de su trayectoria, aunque fue consciente de los errores que cometió. “Toda experiencia, como los errores que cometes, te ayudan en tu carrera. Yo he cometido muchos errores en mi carrera y estoy orgulloso de haberlos cometido, porque no son muy graves y, sin embargo, te ayudan en el camino. A ser la persona que soy hoy. Alguien que puede estar muy arriba en el campo, pero en la vida luego es normal: con momentos felices, tristes; con cosas que sabes hacer, otras que no... La clave es escuchar. Y no hacer siempre lo mismo”.

Ya establecido como una de las grandes figuras del Real Madrid, Mbappé también habló de su adaptación al club. “Parece que soy jugador español por el cariño que me muestran. Al llegar, el club me pidió que no saliera mucho, pero ahora veo que se respeta mucho la privacidad. Me sorprendió lo bien que me han tratado desde el primer día”.