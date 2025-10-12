Mbappé revela a los 'culpables' por los que no fichó por Real Madrid en 2017 y habla de Messi: "Estar cerca de él me ayudó..."

'Kiki' no solo destacó las cualidades futbolísticas de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mls/messi-firma-otro-recital-mls-victima-atlanta-united-joven-hondureno-mascherano-FD27710621" target="_blank">Messi</a></b>, sino también su humanidad. “Es una persona que me sorprendió porque es muy normal dentro del vestuario. Llegó con respeto a todo el mundo y como jugador es único. Había que estar cerca de él, mirar cómo toca el balón, cómo finaliza, cómo ve el juego. Estar cerca de él me ayudó muchísimo a entender más el juego”, confesó el '10' francés.