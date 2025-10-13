Rumbo al Mundial 2026: ¿Qué hay en juego este lunes en la fase de clasificación de la UEFA?

Este lunes llega cargado de acción en Europa. Las Eliminatorias hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entran en una fase clave, y varias selecciones afrontan duelos que pueden definir su futuro: asegurar el boleto directo o, al menos, garantizar una plaza al repechaje.

Francia, sin Mbappé pero con el objetivo claro

La campeona del mundo en 2018 visita a Islandia con la oportunidad de dejar prácticamente cerrado su liderato. Los dirigidos por Didier Deschamps, que no contarán con Kylian Mbappé, han ganado sus tres primeros encuentros y suman nueve puntos.

Un nuevo triunfo los llevaría a 12, con seis por disputar, lo que les aseguraría al menos la repesca. Y si además Ucrania no logra vencer a Azerbaiyán, los galos sellarían matemáticamente su clasificación al Mundial.