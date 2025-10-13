Rumbo al Mundial 2026: ¿Qué hay en juego este lunes en la fase de clasificación de la UEFA?

<b>Suiza, muy cerca de la clasificación directa</b>El panorama es aún más favorable para Suiza. Los ‘helvéticos’ marchan con paso perfecto (nueve puntos y ningún gol encajado) y podrían confirmar su presencia en la Copa del Mundo.Su ventaja de cinco unidades sobre Kosovo (que enfrenta a Suecia) los deja a un paso del objetivo. Si los suizos vencen en su visita a Eslovenia y los kosovares tropiezan o empatan en territorio sueco, los de Murat Yakin estarán oficialmente clasificados.<b>Alemania, en terreno peligroso</b>La situación en el grupo de Alemania está mucho más apretada. Los germanos lideran con seis puntos, los mismos que Irlanda del Norte y Eslovaquia, aunque con mejor diferencia de goles.Sin embargo, la derrota ante los eslovacos en la jornada inaugural les impide aún asegurar la repesca. En su visita a Belfast, el equipo de Julian Nagelsmann está obligado a ganar para despegarse en la tabla; una derrota complicaría seriamente su camino al Mundial.