Rumbo al Mundial 2026: ¿Qué hay en juego este lunes en la fase de clasificación de la UEFA?

Eliminatorias UEFA: Varias selecciones podrían asegurar este lunes un boleto al Mundial o al menos una plaza al repechaje.

2025-10-13

Este lunes llega cargado de acción en Europa. Las Eliminatorias hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entran en una fase clave, y varias selecciones afrontan duelos que pueden definir su futuro: asegurar el boleto directo o, al menos, garantizar una plaza al repechaje.

Francia, sin Mbappé pero con el objetivo claro

La campeona del mundo en 2018 visita a Islandia con la oportunidad de dejar prácticamente cerrado su liderato. Los dirigidos por Didier Deschamps, que no contarán con Kylian Mbappé, han ganado sus tres primeros encuentros y suman nueve puntos.

Un nuevo triunfo los llevaría a 12, con seis por disputar, lo que les aseguraría al menos la repesca. Y si además Ucrania no logra vencer a Azerbaiyán, los galos sellarían matemáticamente su clasificación al Mundial.

Suiza, muy cerca de la clasificación directa

El panorama es aún más favorable para Suiza. Los ‘helvéticos’ marchan con paso perfecto (nueve puntos y ningún gol encajado) y podrían confirmar su presencia en la Copa del Mundo.

Su ventaja de cinco unidades sobre Kosovo (que enfrenta a Suecia) los deja a un paso del objetivo. Si los suizos vencen en su visita a Eslovenia y los kosovares tropiezan o empatan en territorio sueco, los de Murat Yakin estarán oficialmente clasificados.

Alemania, en terreno peligroso

La situación en el grupo de Alemania está mucho más apretada. Los germanos lideran con seis puntos, los mismos que Irlanda del Norte y Eslovaquia, aunque con mejor diferencia de goles.

Sin embargo, la derrota ante los eslovacos en la jornada inaugural les impide aún asegurar la repesca. En su visita a Belfast, el equipo de Julian Nagelsmann está obligado a ganar para despegarse en la tabla; una derrota complicaría seriamente su camino al Mundial.

Bélgica, presión máxima en Cardiff

El grupo J promete emociones fuertes. Macedonia del Norte lidera con 12 puntos, aunque con un partido más que Bélgica (11) y Gales (10). Precisamente, belgas y galeses se enfrentan en Cardiff en un duelo directo que puede cambiar el panorama.

Si los ‘diablos rojos’ caen, podrían salir de las dos primeras posiciones. En las dos últimas fechas, Bélgica enfrentará a Kazajistán y Liechtenstein, mientras que Gales cerrará visitando al débil conjunto rojiazul y recibiendo a los macedonios en casa.

