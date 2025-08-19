¡Gran gesto con Joao Félix! Cristiano echa a Benzema y se mete a la final de la Supercopa de Arabia Saudita con Al Nassr

El Al Nassr que lidera Cristiano Ronaldo, pese a jugar en inferioridad desde el minuto 25 por expulsión de Sadio Mane, superó al Al Ittihad de Karim Benzema por 2-1 y disputará la final de la Supercopa de Arabia Saudí que se celebra en Hong Kong.

El conjunto de Riad se sobrepuso al contratiempo de la roja directa que vio Mane por pisar al meta Yousef tras un inicio en el que el propio delantero senegalés abriera el marcador con un magnífico remate a centro del croata Marcelo Brozovic (m.10) y de que el neerlandés Steven Bergwijn igualara a pase del francés Moussa Diaby (m.16).