Pep Guardiola se hunde con el Manchester City: segunda derrota consecutiva en la Premier League

Tampoco esta vez <b>Guardiola </b>ha sido capaz de ganar un partido de Premier contra <b>Fabian Hurzeler</b>, con el que acumula un empate y una derrota antes de esta cita del Amex Stadium. Recurrió al español <b>Rodri </b>en el once titular. El <b>City </b>había acusado la larga ausencia del Balón de Oro, un indicativo del mal papel del último año, pero no cambió el panorama a pesar del gran dominio del que hizo gala en el primer tiempo, con un alto ritmo de juego y una ocasión detrás de otra.Sobre todo de <b>Haaland</b>, que disfrutó de ocasiones propiciadas por <b>Tijani Reijnders </b>y <b>Rodri </b>para abrir el marcador. Pero se topó con la falta de puntería o con la respuesta del meta<b> Bart Verbrugen</b>.Solo por medio de <b>Karou Mitoma </b>pudo sacudirse el dominio de su rival el <b>Brighton</b>, pero el japonés no marcó porque <b>James Trafford</b>, el heredero de <b>Ederson</b>, que puede salir del City en las próximas horas, evitó el gol.Por fin acertó el <b>City </b>pasada la media hora, en una acción enrevesada que se llevó <b>Omar Marmoush</b>, que asistió a <b>Haaland</b>. El noruego no falló y adelantó a los visitantes.