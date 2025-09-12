Internacionales

Guardiola no guarda respeto a Ederson tras fichar a Donnarumma en el City: "Sabemos que va a encajar goles"

Guardiola listo para 'adaptarse' a las fortalezas de Donnarumma tras salida de Ederson del Man City

  Guardiola no guarda respeto a Ederson tras fichar a Donnarumma en el City: Sabemos que va a encajar goles
2025-09-12

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló sobre el intercambio de porteros que ha hecho en el club y afirmó que no han traído a Gianluigi Donnarumma para hacer lo que hacía Ederson Moraes.

El City vendió este verano a Ederson al Fenerbahçe y fichó a Donnarumma procedente del Paris Saint Germain después de que Luis Enrique le comunicara que no contaban con él.

"No le voy a pedir a 'Gigi' que haga algo con lo que no está cómodo. No hemos traído a 'Gigi' para que haga lo que hacía Ederson. Él tiene otras cualidades", dijo Guardiola este lunes en rueda de prensa.

"Donnarumma es muy alto, es enorme. Tiene una gran presencia en el área. Lo demostró en la Champions League la temporada pasada. Sabemos que va a encajar goles, pero le ayudaremos", destacó.

La llegada de Donnarumma al City choca además con el fichaje de James Trafford, por el que los 'Sky Blues' pagaron 30 millones este verano al Burnley y ha disputado los tres primeros encuentros de la Premier League.

"Trafford es nuestro portero. Vamos a tener una temporada con muchos partidos y todos van a tener minutos", añadió el técnico español.

