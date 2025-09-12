Internacionales

Xabi Alonso lo pierde por todo el año: Real Madrid lo baja de la convocatoria y se confirma la dura lesión del jugador

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda"

2025-09-12

Antonio Rüdiger es baja de última hora para la visita del Real Madrid a la Real Sociedad, ausente en la convocatoria de Xabi Alonso tras iniciar con el grupo el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, y se suma a la relación de lesionados junto a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.

A pesar de que el club no especifica un tiempo concreto de baja, según COPE Rüdiger podría estar unos tres meses de baja. Un periodo importante en el cual se van a jugar muchos partidos clave en el calendario del equipo blanco.

Si los plazos se cumplen, no se espera al alemán hasta final de año y, teniendo en cuenta que tendría que volver a tener ritmo de competición, podría no volver a jugar en lo que queda de 2025.

Real Madrid lo estaba deseando con tantas ganas, pero Xabi Alonso ratifica que reciben duro revés

Junto a la inesperada ausencia de Rüdiger, Xabi Alonso descarta al centrocampista canterano Thiago Pitarch, las dos novedades madridistas respecto a la última convocatoria hace dos semanas, sin poder recuperar aún a ninguno de sus lesionados.

Pese a que Bellingham y Camavinga ya completan parte de las sesiones en la dinámica de grupo, Xabi Alonso aseguró que aún les queda un camino por recorrer para su regreso.

Será antes el de Camavinga, que podía regresar ya la próxima semana, una vez esté en un tono físico adecuado tras dejar atrás el esguince en el tobillo derecho que sufrió el pasado 10 de agosto.

Mientras que el técnico madridista confía en poder recuperar a Bellingham antes de que acabe el mes de septiembre.

El centrocampista inglés completa gran parte de los entrenamientos con sus compañeros, pero aún no disputa al máximo los partidos por el riesgo de sufrir un golpe en el hombro operado.

La lista de convocados del Real Madrid para visitar a la Real Sociedad la integran:
  • Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre
  • Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnols, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García
  • Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler
  • Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo.
