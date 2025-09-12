Xabi Alonso lo pierde por todo el año: Real Madrid lo baja de la convocatoria y se confirma la dura lesión del jugador

Antonio Rüdiger es baja de última hora para la visita del Real Madrid a la Real Sociedad, ausente en la convocatoria de Xabi Alonso tras iniciar con el grupo el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, y se suma a la relación de lesionados junto a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.

A pesar de que el club no especifica un tiempo concreto de baja, según COPE Rüdiger podría estar unos tres meses de baja. Un periodo importante en el cual se van a jugar muchos partidos clave en el calendario del equipo blanco.

Si los plazos se cumplen, no se espera al alemán hasta final de año y, teniendo en cuenta que tendría que volver a tener ritmo de competición, podría no volver a jugar en lo que queda de 2025.