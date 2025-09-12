Xabi Alonso lo pierde por todo el año: Real Madrid lo baja de la convocatoria y se confirma la dura lesión del jugador

Junto a la inesperada ausencia de Rüdiger, Xabi Alonso descarta al centrocampista canterano Thiago Pitarch, las dos novedades madridistas respecto a la última convocatoria hace dos semanas, sin poder recuperar aún a ninguno de sus lesionados.Pese a que Bellingham y Camavinga ya completan parte de las sesiones en la dinámica de grupo, Xabi Alonso aseguró que aún les queda un camino por recorrer para su regreso.Será antes el de Camavinga, que podía regresar ya la próxima semana, una vez esté en un tono físico adecuado tras dejar atrás el esguince en el tobillo derecho que sufrió el pasado 10 de agosto.