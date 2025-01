“A menudo dices que hay cosas que te preocupan y cosas que te ocupan... ¿Lo sucedido con el Barcelona estas últimas semanas y lo que pasó anoche en el Bernabéu es algo que preocupa?”, le preguntó un periodista durante su comparecencia en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en la víspera del choque ante el Leganés, tras el posible penalti no pitado a favor del Celta que desembocó en el 1-0 de Kylian Mbappé.

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , admitió este viernes que no vio el encuentro de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta , pero le han comentado “episodios que hubo dentro del partido”, como “los hay desde hace cien años”, según expresó en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino del conjunto rojiblanco.

“El partido de ayer no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende”, contestó Simeone.



¿Cómo se arma el 11?: “Tenemos una plantilla para intentar tenerlos a todos bien siempre y trabajamos en consecuencia para cada partido”

Situación de Lemar: “No valoró la palabra unidad B, sino el grupo en general, todos pueden acabar jugando, no es una buena definición. Por Lemar muy contento, porque demuestra siempre lo que es volver a empezar, no le dejaron las lesiones, pero me puso muy contento porque lo necesitamos. A ver si lo podemos ayudar a que nos ayude”.

¿Y Reinildo?: “No hemos manejado nada de eso con Bucero ni Miguel. De la misma manera que Galán antes no jugaba, ahora atraviesa esa etapa Reinildo. Es muy noble, sabe de esta situación y está comprometido con el equipo 100%, estoy tranquilo para cuando lo necesitemos”.

Gestión cuando llegue un mal resultado: “Lo que tenemos que vivir es el momento, nadie vive más el partido a partido. Hay que disfrutarlo, sabemos nuestras virtudes y defectos y hay que trabajar en consecuencia de lo que necesita. Nos toca un rival que lee muy bien los partidos”.

