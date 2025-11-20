¿Qué jugará Honduras en 2026? Confirmado el primer amistoso y el torneo que disputarán tras quedar eliminados del Mundial

La Selección Nacional de Honduras tendrá un largo periodo de inactividad oficial antes de retomar competencia en 2026 y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) tendrá que trabajad para definir el calendario del próximo año. Aunque la Liga de Naciones de la Concacaf arrancará hasta septiembre del 2026, la intención es que en marzo la Bicolor dispute al menos dos partidos amistosos aprovechando la primera fecha FIFA del año.

Estos encuentros servirán como fogueo y también como una oportunidad de generar ingresos, especialmente ante selecciones que se prepararán para el Mundial United 2026 y que tendrán en su grupo a selecciones de Concacaf. Sin embargo, no está definido si la Selección de Honduras tendrá para entonces un nuevo director técnico o si será un interino quien dirija estos compromisos amistosos para sacarle provecho a la fecha FIFA. La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció la salida de Reinaldo Rueda luego de que la Bicolor quedara fuera del Mundial 2026 y sin opción al repechaje. La eliminación se consumó con el empate ante Costa Rica en San José y la dolorosa derrota frente a Nicaragua en Managua, resultados que consumaron la destitución del cuerpo técnico comandado por el colombiano.

Mientras se define al nuevo estratega, lo único confirmado en la agenda hondureña es el amistoso internacional frente a la selección de Argentina, actuales campeones del Mundo que buscarán defender su corona en United 2026. El duelo está programado para mayo en Estados Unidos, sede de la Copa del Mundo. Cabe mencionar que el estadio y la fecha exacta aún no han sido oficializadas, pero el duelo se perfila como el principal atractivo del primer semestre para el país cinco estrellas.