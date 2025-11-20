¿Qué jugará Honduras en 2026? Confirmado el primer amistoso y el torneo que disputarán tras quedar eliminados del Mundial

Estos encuentros servirán como fogueo y también como una oportunidad de generar ingresos, especialmente ante selecciones que se prepararán para el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/potencia-fue-expulsada-por-este-motivo-y-ahora-mete-presion-a-fifa-para-armar-otro-mundial-2026-honduras-puede-clasificar-HP28271350#image-1" target="_blank">Mundial United 2026</a> </b>y que tendrán en su grupo a selecciones de Concacaf.Sin embargo, no está definido si la <b>Selección de Honduras </b>tendrá para entonces un nuevo director técnico o si será un interino quien dirija estos compromisos amistosos para sacarle provecho a la fecha FIFA.La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció la salida de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/reinaldo-rueda-reaparece-dos-dias-despues-tras-quedar-eliminado-con-honduras-rumbo-al-2026-DP28274654" target="_blank">Reinaldo Rueda</a> </b>luego de que la Bicolor quedara fuera del <b>Mundial 2026 </b>y sin opción al repechaje. La eliminación se consumó con el empate ante <b>Costa Rica </b>en San José y la dolorosa derrota frente a <b>Nicaragua </b>en Managua, resultados que consumaron la destitución del cuerpo técnico comandado por el colombiano.