José Mourinho opina sobre Iker Casillas: “Si lo senté en el banquillo, por alguna razón será... es muy malo”

Tanto ha sido la espera que las reacciones no se han hecho esperar de exfutbolistas y técnicos que han aconsejado al youtuber de como debe lanzarle un penal a Casillas. Hay que recordad que en la Kings League los penaltis los tiran los presidentes.

La Kings League ha dado muchas sorpresas y emociones desde su inicio. Ayer el histórico ex portero del Real Madrid y de la Selección de España, Iker Casillas, anunció que este domingo volverá a jugar en el partido con el equipo 1K FC que él mismo preside ante el Club Porcinos de Ibai Llanos.

El entrenador, actualmente de la Roma, coincidió en su etapa en el Madrid con Casillas y no dudó en lanzar esta bomba: “Si lo he sentado en el banquillo, por alguna razón será... muy malo, tienes el penalti muy fácil”, dijo con cierta sonrisa pero con contundencia. Ibai Llanos se tiró al suelo y reírse de ese gran momento, mientras que Casillas no lo podía creer.