El mejor partido de la Eliminatoria Europea: Italia le remonta de forma épica a Israel y sigue con esperanzas del Mundial 2026

Un doblete de Moise Kean, un triplete de asistencias del ítalo-argentino Mateo Retegui, y los tantos de Politano, Raspadori y el decisivo de Tonali, en el minuto 91, salvaron a Italia de otra hecatombe en un partido absurdo, irracional y casi delirante por cómo se desarrollaron los acontecimientos, en lo que acabó siendo una victoria de pundonor de los de Gattuso, que, eso sí, recuperaron un espíritu competitivo que hace apenas unos meses parecía muerto.La clasificación marcaba la hoja de ruta de Italia. Obligada a ganar, se presentó con la variación de Gattuso, que volvió a la defensa de tres centrales y repitió con Retegui y Kean arriba. La pareja de delanteros es lo más positivo de una Italia a la que le cuesta imponerse incluso a rivales de entidad inferior.Y así fue ante Israel, especialmente en la primera mitad. La presión arriba desajustó totalmente la salida de balón 'azzurra', mareada en los minutos iniciales, salvada por el colegiado en un tanto inicial israelí anulado por falta a Donnarumma y condenada tras un gol en propia meta de Locatelli en el minuto 16.Lo hizo perfecto Israel y, en un intento de salvar el balón, Locatelli acabó por empujarlo dentro. Sin saberlo, en ese momento comenzó la locura en Hungría con final feliz italiano.Tardó Italia en reaccionar, pero consiguió lo más difícil, empatar en un partido que no tenía controlado justo antes del descanso por medio de Moise Kean, servido por primera vez de la gran actuación de Retegui.