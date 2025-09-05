La imagen de James Rodríguez que rompe el corazón mientras Colombia festejaba el pase al Mundial 2026

James Rodríguez anotó el primero de los tres tantos con los que Colombia goleó por 3-0 a Bolivia y se convirtió en el máximo artillero de su selección en las eliminatorias sudamericanas con 14 dianas, uno más que Radamel Falcao. El volante de 34 años, que milita en el Cub León de México, culminó una gran jugada colectiva hilvanada por Luis Díaz y Santiago Arias, quien le mandó un centro rastrero que remató de primera con el botín derecho para vencer la resistencia del portero boliviano, Carlos Lampe.

Ese gol le permitió a la escuadra cafetera destrabar un partido enredado y llevarse una victoria en la penúltima jornada de las eliminatorias con la que selló la clasificación al Mundial 2026. James, que salió del partido por una molestia al minuto 61, celebró la clasificación entre lágrimas y los aplausos de la multitud que colmó las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla. El exjugador del Real Madrid suma ya tres goles en las eliminatorias al Mundial 2026, todos anotados en Barranquilla, pues también celebró, de penal, en la victoria 2-1 ante Argentina y en el empate 2-2 con Uruguay.

¿SE DESPIDE DE COLOMBIA?

En medio de la fiesta por la clasificación a la Copa del Mundo, James Rodríguez dio un golpe demoledor. Como dice la histórica frase: 'una imagen vale más que mil palabras'. Y es precisamente lo que intentó hacer el mediocampista luego del triunfo sobre Bolivia.

Mientras sus compañeros estaban en el vestuario, James aprovechó que el Metropolitano estaba en absoluta soledad y decidió sentarse descalzo, en la mitad de campo. En un silencio imponente, el jugador se quedó varios minutos mirando a las tribunas, reflexionando y dejando una secuencia que parece ser una despedida de la selección. Con 34 años, este duelo ante Bolivia podría haber sido el último de James por eliminatorias sudamericanas y todo indica que luego del Mundial, el futbolista podría anunciar su salida de la 'Tricolor.

