La imagen de James Rodríguez que rompe el corazón mientras Colombia festejaba el pase al Mundial 2026

Mientras sus compañeros estaban en el vestuario, <b>James </b>aprovechó que el Metropolitano estaba en absoluta soledad y decidió sentarse descalzo, en la mitad de campo. En un silencio imponente, el jugador se quedó varios minutos mirando a las tribunas, reflexionando y dejando una secuencia que parece ser una despedida de la selección. Con 34 años, este duelo ante <b>Bolivia </b>podría haber sido el último de <b>James </b>por eliminatorias sudamericanas y todo indica que luego del Mundial, el futbolista podría anunciar su salida de la 'Tricolor. <br />