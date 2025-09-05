Otra figura de Argentina anunció su despedida al igual que Messi: "También ha sido mi último partido"

<b>Leo Messi</b> no fue el único jugador que disputó anoche su último partido eliminatorio con la selección argentina de local. La Albiceleste superó 3-0 a <b>Venezuela </b>y cerrará el martes visitando a <b>Ecuador</b>, que también ya aseguró su presencia a la Copa del Mundo 2026.Tras finalizar el compromiso en el Monumental, <b>Nicolás Otamendi</b> aseguró que también fue su despedida en su país. El defensor del <b>Benfica </b>tiene 37 años y al igual que el capitán tienen posibilidades de afrontar el último Mundial de sus carreras.