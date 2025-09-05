Otra figura de Argentina anunció su despedida al igual que Messi: "También ha sido mi último partido"

Leo Messi no fue el único jugador que disputó anoche su último partido eliminatorio con la selección argentina de local. La Albiceleste superó 3-0 a Venezuela y cerrará el martes visitando a Ecuador, que también ya aseguró su presencia a la Copa del Mundo 2026. Tras finalizar el compromiso en el Monumental, Nicolás Otamendi aseguró que también fue su despedida en su país. El defensor del Benfica tiene 37 años y al igual que el capitán tienen posibilidades de afrontar el último Mundial de sus carreras.

"Necesitaba terminar de esta manera. Ha sido también mi último partido, si no hay otro oficial en Argentina", anunció Otamendi en zona mixta y dio algunos detalles sobre su decisión. "La verdad, desde que llegué el lunes era disfrutar, saber que me iba a acompañar mi familia, que estarían en el estadio repleto de gente". Durante su intervención, el zaguero aprovechó la oportunidad para referirse al Estadio Monumentaly a los hinchas argentinos. "Un estadio maravilloso, donde había muchos argentinos y muchos chicos que vinieron. Por más que haga mucho frío, los chicos se acercaron acá. Este show debe continuar y estoy feliz por eso", dijo.

Con más de 100 partidos disputados con la camiseta de la Albiceleste, Otamendi es uno de los diez futbolistas con mayor cantidad de presencias en el equipo que dirige Lionel Scaloni.

MESSI NO JUGARÁ ANTE ECUADOR