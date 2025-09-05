Internacionales

Otra figura de Argentina anunció su despedida al igual que Messi: "También ha sido mi último partido"

La Albiceleste encaró su última cita jugando de local y además de Messi, otro futbolista confirmó que fue su despedida.

Leo Messi no fue el único jugador que disputó anoche su último partido eliminatorio con la selección argentina de local. La Albiceleste superó 3-0 a Venezuela y cerrará el martes visitando a Ecuador, que también ya aseguró su presencia a la Copa del Mundo 2026.

Tras finalizar el compromiso en el Monumental, Nicolás Otamendi aseguró que también fue su despedida en su país. El defensor del Benfica tiene 37 años y al igual que el capitán tienen posibilidades de afrontar el último Mundial de sus carreras.

Messi lanza la bomba que deja a todos impactados tras su despedida con Argentina: "Lo más seguro es que..."

"Necesitaba terminar de esta manera. Ha sido también mi último partido, si no hay otro oficial en Argentina", anunció Otamendi en zona mixta y dio algunos detalles sobre su decisión. "La verdad, desde que llegué el lunes era disfrutar, saber que me iba a acompañar mi familia, que estarían en el estadio repleto de gente".

Durante su intervención, el zaguero aprovechó la oportunidad para referirse al Estadio Monumentaly a los hinchas argentinos.

"Un estadio maravilloso, donde había muchos argentinos y muchos chicos que vinieron. Por más que haga mucho frío, los chicos se acercaron acá. Este show debe continuar y estoy feliz por eso", dijo.

Al igual que Messi, Nicolás Otamendi jugó su último partido con Argentina de local.

Con más de 100 partidos disputados con la camiseta de la Albiceleste, Otamendi es uno de los diez futbolistas con mayor cantidad de presencias en el equipo que dirige Lionel Scaloni.

MESSI NO JUGARÁ ANTE ECUADOR

El central sí disputará el último encuentro ante Ecuador mientras que Messi adelantó que con Scaloni han decidido brindarle un descanso, por lo que será la gran ausencia en el cierre de las eliminatorias sudamericanas.

"La idea es descansar y prepararme bien para lo que se viene porque es una seguidilla importante. Nosotros nos jugamos la MLS, la queremos ganar y es un objetivo, espero estar bien", declaró el capitán luego de marcar un doblete en su despedida.

"En octubre tenemos amistosos otra vez y nos volvemos a reencontrar", anticipó Messi sobre sus próximos pasos con el combinado nacional.

