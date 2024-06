“Somos el mejor club del mundo, tenemos 48 Champions; la marca del Barcelona está fuerte”

“El Barça no está de capa caída, estamos en una fase de recuperación y ya estamos viendo los brotes verdes. El club, en estos momentos, tiene una buena salud”, aseveró.

“Estamos saneando el club en el mínimo tiempo y sin poner en riesgo el modelo de propiedad. Mientras sea presidente, el Barça siempre será de los socios. No hemos improvisado. Hemos salvado a la institución de una situación de ruina, hemos hecho una travesía por el desierto y ya vemos el final. Hemos resistido y mucho, de verdad. Tras mucho esfuerzo, de decisiones valientes y con audacia puedo decir con orgullo que, tras tres años, el club tendrá resultados operativos positivos. Empezamos a ver los brotes verdes”, comentó.

Por otro lado, ha vuelto a hablar del ‘caso Negreira’ y ha sacado pecho tras las últimas sentencias, de momento favorables a la entidad.

“Hemos resistido a ataques sin fundamentos, como el ‘caso Negreira’. Una campaña orquestada para desprestigiar al club, pero con las últimas sentencias se está desacreditando. No había nada, jamás. El club es el primer interesado en que se investigue hasta el final porque está en juego el prestigio y la imagen. Nos han intentando condenar antes de juzgarnos y ahora se ve que no hay nada. Hemos podido frenar estos ataques porque hemos estado unidos, cerrando filas para demostrar que el Barça no se ensucia”; recalcó.

Por último, se ha mostrado orgulloso de la respuesta de la afición durante toda la temporada. Además, ha recordado un dato curioso tras los éxitos del balonmano y del fútbol femenino, ha recordado los éxitos de la institución: “Somos el mejor club del mundo, tenemos 48 Champions”.