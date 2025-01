En conferencia de prensa, el exentrenador de la Selección Mexicana comentó que a principios de enero fue buscado por Costa Rica, pero dejó en claro que está comprometido con Xolos y su objetivo es cumplir con su contrato, que finaliza el 31 de diciembre.

“Yo decliné esa posibilidad cuando me la brindaron hace 15 días por quedarme en el club el último año y me mantengo en esa posición. Ya que ellos hayan elegido al señor (Miguel) Herrera, me parece que es un hombre con harta experiencia en el futbol y seguramente va a obtener resultados muy satisfactorios para la Federación Costarricense de Futbol”.