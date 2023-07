Toni Kroos confiesa su secreto mejor guardado para renovar con el Real Madrid: “Mi mujer me dejó hacerlo...”

“Hay uno o dos ejemplos negativos, por simplemente no poder dejar el fútbol, cuando ya no se es el jugador que la gente tiene en mente. No quiero que me pase eso. Quiero retirarme en algún momento a un nivel realmente bueno”, confesó el mediocampista en diálogo con el canal de televisión RTL.

Kroos considera hacerse a un lado en el momento preciso y si es posible levantando un título. Sería un adiós merecido para un jugador que se ha convertido en leyenda del madridismo por todo lo que ha conseguido desde que llegó al club en 2014.

“Tengo la sensación de que esta temporada ha ido tan bien como las últimas nueve en Madrid. ¿Por qué no iba a ir igual de bien la próxima? Todavía disfruto del fútbol y tengo hambre de títulos”, aseguró el germano.