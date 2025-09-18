La Liga Española toma decisión que no gustará nada al Real Madrid y que por eso reclama ante FIFA

El <b>Real Madrid</b>, añade, presentó alegaciones al acta arbitral acompañadas de una prueba videográfica y "denunciando la existencia de un error manifiesto" en la calificación efectuada por el árbitro en el acta al considerar el árbitro una "ocasión manifiesta de gol" en lugar de "un ataque prometedor".Por ello, solicitó a Competición que dejara sin efecto las consecuencias derivadas de la acción de Huijsen sin encontrar una respuesta positiva por parte del organismo, que este miércoles sancionó con un partido al central del <b>Real Madrid</b>.El club blanco interpuso un recurso a Apelación, que en su resolución informa de que el Real Madrid explica que la tarjeta roja a Huijsen es un error porque la ocasión de gol no fue manifiesta al existir otro defensa cerca de la jugada, que ambos estaban lejos de la portería y que <b>Mikel Oyarzabal </b>no tenía el balón controlado.Además, la entidad presidida por Florentino Pérez destaca que la sanción correcta tendría que haber sido una tarjeta amarilla y recuerda que el CTA (Comité Técnico de Árbitros), en su programa oficial 'Tiempo de Revisión', reconoce "expresamente" que en la jugada no concurrían "los requisitos de una ocasión manifiesta de gol, sino un ataque prometedor".Mientras, Apelación sostiene que las razones que esgrime en un acta un árbitro, colectivo al que describen como "autoridad deportiva única e inapelable", se presuponen como ciertas y solo se pueden corregir "salvo error material manifiesto".