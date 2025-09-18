La Liga Española toma decisión que no gustará nada al Real Madrid y que por eso reclama ante FIFA

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este jueves el recurso interpuesto por el Real Madrid contra la resolución adoptada por el Comité de Disciplina en la que el defensa Dean Huijsen fue sancionado con un partido. La resolución recuerda que Huijsen recibió una tarjeta roja directa en el minuto 32 del choque ante la Real Sociedad de la pasada jornada después de derribar a un adversario "impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol", según reflejó el acta redactada por el colegiado Jesús Gil Manzano.

El Real Madrid, añade, presentó alegaciones al acta arbitral acompañadas de una prueba videográfica y "denunciando la existencia de un error manifiesto" en la calificación efectuada por el árbitro en el acta al considerar el árbitro una "ocasión manifiesta de gol" en lugar de "un ataque prometedor". Por ello, solicitó a Competición que dejara sin efecto las consecuencias derivadas de la acción de Huijsen sin encontrar una respuesta positiva por parte del organismo, que este miércoles sancionó con un partido al central del Real Madrid. El club blanco interpuso un recurso a Apelación, que en su resolución informa de que el Real Madrid explica que la tarjeta roja a Huijsen es un error porque la ocasión de gol no fue manifiesta al existir otro defensa cerca de la jugada, que ambos estaban lejos de la portería y que Mikel Oyarzabal no tenía el balón controlado. Además, la entidad presidida por Florentino Pérez destaca que la sanción correcta tendría que haber sido una tarjeta amarilla y recuerda que el CTA (Comité Técnico de Árbitros), en su programa oficial 'Tiempo de Revisión', reconoce "expresamente" que en la jugada no concurrían "los requisitos de una ocasión manifiesta de gol, sino un ataque prometedor". Mientras, Apelación sostiene que las razones que esgrime en un acta un árbitro, colectivo al que describen como "autoridad deportiva única e inapelable", se presuponen como ciertas y solo se pueden corregir "salvo error material manifiesto".

Ese concepto, recuerda, es definido por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) como "un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse". Apelación admite el vídeo del CTA como prueba y considera que el Real Madrid, en su recurso, cita de manera parcial el contenido de las explicaciones del organismo arbitral y omite en su análisis que éste resaltó la siguiente información sobre el VAR:

"Conviene recordar que solo intervienen en errores claros, obvios y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, aquellos que admiten más de una interpretación. Por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir", afirma Apelación que dijo el CTA.