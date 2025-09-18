¿Offisde o penal? La polémica del VAR que indigna a River Plate en la derrota ante Palmeiras en la Copa Libertadores

Palmeiras logró un gran triunfo al derrotar a domicilio por 1-2 a <b>River Plate </b>en un encuentro disputado en el estadio <b>Monumental de Buenos Aires </b>por los cuartos de final de la <b>Copa Libertadores.</b>Con goles de<b> Gustavo Gómez </b>a los 5 minutos y <b>Vitor Roque</b> a los 41, el Verdao sumó una valiosa victoria ante el equipo <b>Millonario</b>, que descontó a los 89 a través de <b>Lucas Martínez Quarta</b>.La serie se definirá el próximo miércoles en el Allianz Parque de São Paulo.