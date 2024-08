La imperdible reacción de Luis Enrique cuando le vuelven a recordar a Mbappé: “Todo esto se acabó”

Equipo joven

“Los jóvenes tienen espacio si lo merecen. Nuestra mentalidad es reforzar la cantera y traer jóvenes a la plantilla, pero también expertos. Lo importante es hacer un buen equipo, más allá de que sean jóvenes o no”.

Mercado

“¿Recuperar a cuatro jugadores? ¿Para qué quiero recuperar a cuatro? (risas). Claramente la gente recibe la información de su futuro. Hablamos con Luis Campos, que habla con sus representantes, para comunicar a los jugadores que no contamos con ellos”.

Refuerzos

“No tenemos ninguna prioridad. Tenemos un equipo campeón. Estamos esperando a ver si en el mercado aparece un jugador. No tenemos ninguna presión. Es un buen mercado el que hemos hecho. Siempre estamos abiertos al margen de progresión. No queremos sobrepagar por un jugador porque le añade presión al jugador el precio. Siempre estamos abiertos, hasta el último minuto”.

Mbappé

“(Risas). Podría decir qué pesados son los franceses, pero no lo voy a decir. No hablo de ningún jugador que no vista la camiseta del PSG. No quiero hablar de ningún jugador que no vista la camiseta del PSG Todo esto se acabó”.