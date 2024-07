La pregunta que molestó a Bielsa tras el Canadá-Uruguay y no se arrepiente de nada: “Todo lo que dije es cierto”

Uruguay se quedó con el tercer puesto de la Copa América tras derrotar desde la tanda de penales a una combativa Canadá . Dicho compromiso se disputó un día después de que Marcelo Bielsa cargara duramente contra la organización del torneo y al finalizar el mismo aseguró que no se arrepiente de nada de lo que dijo.

“El trámite tuvo altibajos. Las ocasiones generadas por un equipo y otro fueron similares, pero lo concreto es que nosotros no jugamos bien. Respecto del tercer puesto, creo que Uruguay es uno de los tres mejores equipos de la competencia. El torneo involucra Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, estar dentro de los tres primeros merecidamente, es una ubicación que permite ser optimistas”, añadió el técnico de 68 años.

El DT del combinado uruguayo arrancó la conferencia con un análisis del encuentro. “Hoy en particular no fue una buena actuación nuestra. El empate fue, en el mejor de los casos, apenas merecido. Yo creo que de algún modo la valoración del entrenador rival de privilegiar frescura física respecto de titularidad fue más exitoso que lo que yo intenté con mayoría de jugadores habituales a pesar del cansancio”.

Por otro lado, Bielsa se mostró un poco molesto cuando le consultaron sobre su futuro en Uruguay: “La verdad, directamente no las respondo porque ignoro el origen de porqué usted hace la pregunta”. Cabe recordar que el estratega llegó en mayo de 2023 y tiene contrato con ‘La Celeste’ hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sobre sus polémicas declaraciones del viernes, Bielsa comentó: “Las repercusiones no sé cuáles han sido. Seguramente, es muy probable, que se ponga en duda esto que digo, pero yo hace un tiempo que dejé de leer lo que se publica sobre mí, sobre lo que yo digo. Cuando uno tiene esa presencia pública termina intoxicándose de sí mismo. Nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto. La conferencia me mostró exaltado, el que se exalta pierde parte de la razón. Revisé mentalmente todo lo que dije y cada una de las cosas que dije son ciertas y verificable”.