Marcelo salió al cruce y puso en su sitio a Grealish: “Él solo tiene una y yo cuatro”

“Cada uno hace lo que quiere cuando está jugando. No voy a decir si estuvo bien o mal lo que hace otra persona. En esta competición él tiene solo una copa, yo tengo cuatro, y no por eso me encaro con nadie ni hago eso”, dijo el lateral en la zona mixta.

“Sé lo difícil que es llegar a esta competición, tanto con el Real Madrid como con Fluminense, gané cuatro títulos y llegue a una final. Las personas hacen lo que quieren y no tengo ningún problema con eso. El partido se juega dentro del campo de juego”, finalizó Marcelo.