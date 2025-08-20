Internacionales

Rashford reveló su vicio de niño que aún no ha podido dejar: "Llegaba a comerme siete u ocho; tuve que bajar el ritmo"

El delantero del Barcelona confiesa que es un obsesionado por los cereales y que intenta reducir las raciones.

El Barcelona ya sumó los primeros tres puntos en LaLiga y se sitúa en la punta de la clasificación tras el polémico triunfo contra Mallorca. El encuentro, además, sirvió como carta de presentación de dos de los fichajes de esta temporada, Joan Garcia y Marcus Rashford, los únicos inscritos hasta ahora.

Mientras el portero disputó todo el partido, el delantero inglés salió a falta de 20 minutos para terminar un duelo que el Barça ya tenía prácticamente resuelto con las dos expulsiones del rival en la primera parte.

Rashford arribó en calidad de cedido del Manchester United, el club de su vida, ya que nació y se crió en uno de los barrios pobres de la urbe industrial. El camino a la cima no ha sido fácil para el futbolista, pues se formó como persona en una familia humilde, por lo que no podía permitirse muchos lujos.

Sin embargo, había un alimento que lo volvía loco y se llegó a volver un poco adicto: los cereales. Así lo revela el atacante británico en un diálogo con la revista GQ, donde asegura que todavía son su obsesión.

"All-Bran Fruta amp; Fibra es mi cereal favorito. Es la mejor manera para empezar el día, tiene plátano seco, carbohidratos, algunas nueces y pasa", explica Rashford.

Ahora es consciente de la aportación nutricional de los alimentos y cuánto puede comer de cada cosa, aunque de niño esos límites eran algo más difusos. Por eso, Marcus era capaz de arrasar con la caja de cereales en poco tiempo: "Solía comer unos siete u ocho tazones de cereal al día".

Aunque parece difícil encontrar momentos para comerse tantas raciones, Rashford tenía una severa rutina: "Después de clase llegaba a casa y me comía plato tras plato de cereal hasta que mi madre llegase del trabajo. Cenaba y luego comía más cereal antes de irme a dormir".

Su adicción era tanta que incuso llegó a aparecer como modelo en las cajas de los cereales: "Solía estar en la parte de atrás de la caja, en la esquina, salía nadando. Dejé de modelar cuando Nike me patrocinó, así que debía tener entre siete u ocho años. Mi madre tiene el recorte todavía por algún sitio".

A medida que fue creciendo, Marcus entendió la importancia de una buena alimentación y este tipo de opciones no son las más adecuadas. Así pues, en la actualidad se reserva ese tipo de extras para momentos puntuales, aunque nunca ha dejado de consumirlos.

"Tuve que bajar el ritmo porque comía demasiado y tenía que comer comida más saludable; aunque todavía hoy me los llevo a todos lados", aseguró.

