Rashford reveló su vicio de niño que aún no ha podido dejar: "Llegaba a comerme siete u ocho; tuve que bajar el ritmo"

El <b>Barcelona </b>ya sumó los primeros tres puntos en LaLiga y se sitúa en la punta de la clasificación tras el polémico triunfo contra <b>Mallorca</b>. El encuentro, además, sirvió como carta de presentación de dos de los fichajes de esta temporada, <b>Joan Garcia</b> y <b>Marcus Rashford</b>, los únicos inscritos hasta ahora.Mientras el portero disputó todo el partido, el delantero inglés salió a falta de 20 minutos para terminar un duelo que el Barça ya tenía prácticamente resuelto con las dos expulsiones del rival en la primera parte.