La respuesta de Mbappé sobre si va a fichar por el Real Madrid en el futuro: “Parece como si fuera mi casa”

Kylian Mbappé habló en una entrevista para New York Times y fue preguntado sobre si le gustaría jugar en el Real Madrid. No quiso dar mayores detalles, pero tampoco lo negó.

“Me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país’. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”, agregó Mbappé.

Además: Figura de la selección de Francia podría perderse el mundial de Qatar 2022 tras ser operado de su rodilla

El New York Times cuenta que Macron daba por hecha la salida de Mbappé al Real Madrid y le pidió que fuera más tarde. “Tienes tiempo, puedes quedarte otro poquito”.

NO FUE POR DINERO

Por otra parte, a Mbappé le consultaron si la decisión de no fichar por el Real Madrid pasó por el tema económico y aseguró que no.

“Porque donde sea que vaya me van a dar dinero”, recalcó Kylian Mbappé.

También aclaró que es una total mentira que el PSG le otorgó más poder sobre las decisiones sobre la plantilla parisina.

“Ese no es mi trabajo y no quiero hacerlo porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo y fuera del campo, ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo”, dijo.