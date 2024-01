Mbappé da duro revés al PSG y Real Madrid prepara fichaje galáctico: “Está bastante cercano”

“No hay acuerdo sobre el futuro de Kylian . No ha habido discusiones sobre su futuro. Ningún tipo de influencia podría dictar el momento de las discusiones, reflexiones y decisiones de Kylian”.

Por el momento, la única certeza de esta historia es que Mbappé no tiene negociación alguna con el Paris Saint Germain para su renovación, ni acuerdo con Real Madrid por su fichaje.



Los blancos tienen como prioridad fichar a Mbappé, pero de no darse hay una alternativa galáctica. Se trata del noruego Erling Haaland del Manchester City.

El goleador noruego está en la agenda del Real Madrid desde antes que pusiese rumbo a la Premier League. Su contrato en el equipo dirigido por Pep Guardiola finaliza en 2027 y siempre se ha comentado que su cláusula de salida estaba estipulada en 200 millones de euros.

Pero este precio puede bajar, según diario AS. La cláusula podría ser reducida, ya que su destino no sería la Premier League, sino un equipo fuera de ella. Por lo que no reforzaría a un rival directo.

Al Real Madrid le habrían llegado buenas noticias al respecto, dado que el precio de salida “está bastante más cercano a los 100 millones que a los 200″.