"Me dicen que podría haber tenido una mejor carrera, pero eso nunca lo sabremos" , confesó en una entrevista en 'France Football' Isco Alarcón , internacional español que ha recuperado su fútbol en el Betis tras su paso por el Real Madrid (2013-2022), el Sevilla (2022), el Málaga (2011-2013) y el Valencia (2010-2011).

"Cuando no estás bien mentalmente, se nota en tu juego. Estaba pasando por una mala racha, tanto deportiva como personalmente. No sabía cómo recuperarme. El único responsable de mi fracaso era yo" , reconoció el malagueño, de 33 años, acerca de su bajón en el Real Madrid a partir de la temporada 2018-2019, con el argentino Santiago Hernán Solari como técnico.

De regreso a la selección española tras seis años de ausencia y hoy estrella del Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini, el centrocampista vivió "momentos de duda" que terminó por superar porque se dijo a sí mismo que "no podía terminar (su carrera)" como en su último periodo en el Real Madrid y su fugaz paso sevillista.

"El entrenador con el que más problemas tuve fue Solari (en la temporada 2018-2019). Volví del Mundial (2018) con apendicitis y, no sé, quizá prefería a otro jugador o quizá yo no estaba a la altura (...) Desde entonces, fue todo más complicado", agregó.

"La presencia de Manuel Pellegrini me convenció para venir al Betis. Es el entrenador más importante de mi carrera. Me lanzó al Málaga en 2011 y me dio confianza y cariño", refirió.

Isco valoró que atraviesa "uno de los periodos más felices de su carrera" porque se siente "muy querido por el club, sus compañeros y los hinchas". En la temporada 2024-2025, marcó 12 goles y dio 11 asistencias en todas las competiciones.