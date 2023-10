Se dio cuenta que Messi va a ganar su octavo Balón de Oro y enfurece: “Hay que cerrar todo, su rendimiento fue terrible”

“Ambos lo merecen. Yo, a decir verdad, quiero que lo gane Haaland porque nos ayudó a lograr todo lo que conseguimos. Me encantaría, pero Messi ganó el Mundial. Es bueno para el premio que haya tan buenos contendientes”, matizó Pep Guardiola en rueda de prensa hace unos días.

Messi se lo quitará a Haaland a pesar de haber ganado el triplete con el Manchester City . El último ganador del The Best espera culminar su carrera como el máximo ganador de la presea.

Pero hay otros como Craig Burley, ex futbolista del Chelsea que en una entrevista con ESPN UK aseguró que: “Si Erling Haaland no lo gana el Balón de Oro, hay que cerrar todo. Lionel Messi ganó la Copa del Mundo, y es un gran logro, pero en un período de cuatro semanas. Su rendimiento en liga no fue el mejor. Lo suyo en Paris Saint Germain fue terrible”.