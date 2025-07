El futuro de Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena. El contrato del astro argentino con Inter Miami finaliza en diciembre de este año, y aunque su continuidad en la MLS no está descartada, tampoco está 100% asegurada.

Por otro lado, David Beckham, uno de los propietarios de Inter Miami, también dejó entrever los deseos de Messi: “A mí me gustaría que viviera en Miami cuando se retire, pero Leo me ha dicho que sólo piensa en vivir cerca del Camp Nou. No hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Se le ve el escudo del Barça en la pierna y hasta en su botella de agua”.

Con el contrato por vencer y la posible llegada de su amigo Rodrigo De Paul a Estados Unidos, lo que podría inclinar la balanza a favor de su continuidad en la Major League Soccer, el futuro de Messi sigue siendo una incógnita.