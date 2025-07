"Estamos esperando a Modric, llegará en agosto; es un jugador importante, no necesita presentación"

"Estamos esperando a Luka Modric. Llegará en agosto. Es un jugador importante, extraordinario. No necesita presentación", respondió Allegri , que contará con un futbolista experimentado para su centro del campo.

Por otro lado, Allegri dijo que su primer objetivo es que el "Milan, un equipo de nivel mundial, debe volver a jugar la Champions. En marzo tendremos que estar en esas posiciones. Me siento muy contento y entusiasmado con esta nueva aventura. He vuelto al Milan y he encontrado a muchas personas que dejé y a muchas nuevas, que son un estímulo importante".

Preguntado sobre sus expectativas, el DT de 57 años comentó: "De momento, empecemos a entrenar. Yo creo que hay que comenzar la temporada con entusiasmo por parte de todos, pasión por el trabajo, responsabilidad y determinación para crear las condiciones que nos permitan llegar a marzo en las mejores condiciones para alcanzar el objetivo de jugar la Champions".

También apostó por la unidad del equipo porque "para obtener resultados, hay que ser un bloque único; debe haber una sola dirección hacia la que ir, con la responsabilidad que debemos tener ante un club importante como el Milan. Compartimos dinámicas diariamente".