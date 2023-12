“No estoy celoso, pero Pep Guardiola pagó 80 millones por un futbolista y ahora en enero se va. Nuestra realidad es diferente”

“Mancini tiene un problema importante pero sus dos piernas no están rotas, así que jugará este domingo en Bolonia. No es como alguien que tiene un problema en una uña y no juega”, ironizó el entrenador, en referencia a un Smalling que solo ha jugado 3 partidos en la temporada, las tres primeras jornadas de Serie A.

“Sólo puedo dar las gracias a la afición”, apuntó por el apoyo que le mostró la grada este domingo con una pancarta. “Aunque no me haga sentir cómodo en el campo, porque es el equipo el que necesita apoyo. Evidentemente me enorgullece y me emociona pero que no lo hagan por mí. Es el equipo el que necesita sentir el apoyo”, añadió.

Además, desveló que el portugués Renato Sanches, ya recuperado, tendrá minutos: “Sabe que juega, ha hecho un entrenamiento específico para el partido, para preparar también su cabeza”.