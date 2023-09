“¿Rencor con Mbappé? Todo lo contrario, sólo agradecimiento porque si viene al Real Madrid es renunciado a mucho dinero”

“Yo feliz de que viniera. Claro que me gusta, ¿a quién no le gusta?”, dijo Nadal en una entrevista con la cadena Movistar+, rechazando que pueda sentir resquemor por que no haya fichado por el club blanco.

“Yo sí quiero que venga, no tengo ningún problema con Mbappé”, aseguró Nadal.

“¿Rencor? Ninguno. Todo lo contrario, sólo agradecimiento porque si viene, cuando venga, vendrá renunciando a mucho dinero”, agregó.