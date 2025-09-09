Nadie supera a Messi en Conmebol : así finalizó la tabla de goleadores de la Eliminatoria Sudamericana

Lionel Messi terminó en lo más alto de la tabla con ocho tantos y se consagró como el goleador de las Eliminatorias de Conmebol, a pesar de no haber jugado en la última fecha frente a Ecuador en Quito.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ya bajaron el telón, y además de definirse los clasificados directos y el seleccionado que irá al repechaje, también se conoció al máximo goleador del certamen.

El capitán de la Selección de Argentina lideró a su nación en busca de la clasificación al Mundial 2026, como su triplete ante Bolivia y el doblete frente a Venezuela en lo que fue su último partido de Eliminatorias en suelo argentino.

Detrás de Leo, dos nombres empataron en el segundo puesto. Luis Díaz, figura de la selección colombiana, y Miguel Terceros, la revelación boliviana, cerraron el torneo con siete goles cada uno.



Más atrás, con seis gritos, aparecen Enner Valencia (Ecuador) y Salomón Rondón (Venezuela), que también convirtieron en la última jornada para escalar posiciones en la tabla. Por otro lado, Darwin Núñez, Raphinha vienen más abajo con 5 goles cada uno.