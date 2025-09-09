Nadie supera a Messi en Conmebol : así finalizó la tabla de goleadores de la Eliminatoria Sudamericana

El capitán de la <b>Selección de Argentina </b>lideró a su nación en busca de la clasificación al <b>Mundial 2026</b>, como su triplete ante Bolivia y el doblete frente a <b>Venezuela </b>en lo que fue su último partido de Eliminatorias en suelo argentino.Detrás de Leo, dos nombres empataron en el segundo puesto. <b>Luis Díaz</b>, figura de la selección colombiana, y <b>Miguel Terceros</b>, la revelación boliviana, cerraron el torneo con siete goles cada uno. <br />Más atrás, con seis gritos, aparecen <b>Enner Valencia </b>(Ecuador) y <b>Salomón Rondón </b>(Venezuela), que también convirtieron en la última jornada para escalar posiciones en la tabla. Por otro lado, <b>Darwin Núñez</b>, <b>Raphinha </b>vienen más abajo con 5 goles cada uno.