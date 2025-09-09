Internacionales

Nadie supera a Messi en Conmebol : así finalizó la tabla de goleadores de la Eliminatoria Sudamericana

    Messi terminó líder en la tabla de goleadores de la Eliminatoria Sudamericana.
Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ya bajaron el telón, y además de definirse los clasificados directos y el seleccionado que irá al repechaje, también se conoció al máximo goleador del certamen.

Lionel Messi terminó en lo más alto de la tabla con ocho tantos y se consagró como el goleador de las Eliminatorias de Conmebol, a pesar de no haber jugado en la última fecha frente a Ecuador en Quito.

El capitán de la Selección de Argentina lideró a su nación en busca de la clasificación al Mundial 2026, como su triplete ante Bolivia y el doblete frente a Venezuela en lo que fue su último partido de Eliminatorias en suelo argentino.

Detrás de Leo, dos nombres empataron en el segundo puesto. Luis Díaz, figura de la selección colombiana, y Miguel Terceros, la revelación boliviana, cerraron el torneo con siete goles cada uno.

Más atrás, con seis gritos, aparecen Enner Valencia (Ecuador) y Salomón Rondón (Venezuela), que también convirtieron en la última jornada para escalar posiciones en la tabla. Por otro lado, Darwin Núñez, Raphinha vienen más abajo con 5 goles cada uno.

Así finalizo la tabla de goleadores de la Eliminatoria Sudamericana:

L. Messi (Argentina) 8

L. Díaz (Colombia) 7

M. Terceros (Bolivia) 7

E. Valencia (Ecuador) 6

S. Rondón (Venezuela) 6

D. Núñez (Uruguay) 5

Raphinha (Brasil) 5

A. Sanabria (Paraguay) 4

J. Álvarez (Argentina) 4

L. Martínez (Argentina) 4

L. Suárez (Colombia) 4

