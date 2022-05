Lo confirma: Neymar revela su futuro en medio de los rumores en Francia de una posible salida del PSG

El atacante brasileño, Neymar Jr, piensa que va a “quedarse” en el PSG, declaró en una entrevista al medio digital Oh My Goal difundida el miércoles, en medio de especulaciones de la prensa francesa sobre el futuro del brasileño.

“Por ahora no me ha llegado ninguna información, pero por mi parte, la verdad es que me quedo”, declaró el jugador desde Doha (Catar), donde uno de sus patrocinadores organizaba un torneo de futbito que lleva su nombre. “Es verdad verdadera”, insistió.

El PSG, en plena reestructuración, se estaría preguntando que sitio dar a Neymar, que firmó el pasado año una renovación de contrato hasta 2025.

La también renovación hasta ese mismo año de Kylian Mbappé, que se convierte en el centro del proyecto deportivo parisino, ha vuelto a cambiar el guion, y el equipo está listo a iniciar un nuevo ciclo en este fin de temporada, con la marcha del director deportivo, el brasileño Leonardo, y quizás también la del entrenador argentino Mauricio Pochettino.