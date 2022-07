“No eres bienvenido”: La pancarta con que rechazan el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo? El atacante portugués no parece muy ilusionado con la idea de seguir en el Manchester United, que no disputará la Liga de Campeones en el nuevo curso 2022-2023, pero las perspectivas de un nuevo destino no parecen nada claras.

‘CR7’, que tiene 37 años y todavía un año de contrato con el United, no se reincorporó de entrada a los entrenamientos de los ‘Red Devils’ en Carrington y luego no participó en la gira por Asia y Australia.

Gigante de Europa rechaza por enésima vez el fichaje de Cristiano Ronaldo: “No encaja en nuestra filosofía”

En los últimos días el nombre de Cristiano ha sido vinculado a diversos clubes y uno de ellos para sorpresa de muchos ha sido el Atlético de Madrid.

Sin embargo, aficionados del cuadro colchonero se han unido en las últimas horas y han exigido que no se fiche al crack portugués. La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid manifestó este miércoles su “absoluto rechazo a una hipotética incorporación” de Cristiano Ronaldo al conjunto rojiblanco, pidió “al club que desestime su posible contratación, si es que en algún momento se lo ha planteado” y remarcó que el astro portugués “representa la antítesis” de los valores de la entidad.