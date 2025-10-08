OFICIAL: la Liga Española confirma dónde se va a jugar el Barcelona - Villarreal; Miami conoce la decisión final

<br />Durante las semanas previas, señala LaLiga, se organizarán eventos de activación en <b>Estados Unidos</b> "para que los aficionados puedan conocer y disfrutar de todo el ecosistema de<b> LALIGA</b> más allá del propio partido".El <b>Hard Rock Stadium de Miami, </b>sede habitual de grandes eventos deportivos y culturales, acogerá este partido con un aforo de unos 65.000 espectadores y las personas interesadas en asistir pueden registrarse desde ahora para acceder a la preventa, que tendrá lugar el 21 de octubre, y las entradas saldrán a la venta el 22 de octubre.