Pep Guardiola confirma el último equipo que va dirigir en su carrera como entrenador: “Hacer eso ya no...”

Guardiola no se siente con energía para tomar otro proyecto deportivo cuando deje al Manchester City , club con el que ha hecho historia pura.

“No voy a dirigir a otro equipo. No hablo del futuro a largo plazo, pero lo que no voy a hacer es dejar al Manchester City e ir a otro país y hacer lo mismo que ahora”, afirmó.

“Tal vez en una selección nacional, pero eso es diferente... La idea de empezar en otro sitio, todo el proceso de formación y demás... ¡No, no, no! No tendría la energía”.

Además, entre risas confirmó que en algún momento de su vida le gustaría tener un descanso definitivo...

“Quiero dejarlo e irme a jugar al golf, pero no puedo. Llegará un momento en que sienta que ya es suficiente y entonces lo dejaré definitivamente”.

Lo que está claro es que Guardiola va a seguir en el City la próxima temporada y eso da un alivio a la afición ciudadana que tiene miedo a perder al técnico más exitoso de su historia.