PSG le puso precio a Donnarumma: Manchester City ya sabe cuánto debe pagar por el fichaje del portero

El equipo que dirige Pep Guardiola tiene intenciones de fichar al italiano ante la posible marcha de Éderson.

2025-08-12

Gianluigi Donnarumma tiene las horas contadas en París. El portero italiano fue borrado por Luis Enrique para el partido que disputará este miércoles el PSG contra Tottenham por la Supercopa de Europa.

Donnarumma tiene decidido no renovar y el club francés determinó ponerlo en el mercado, pues afronta el último año de su contrato y no desean ver cómo se marcha en 2026 sin dejar dinero en las arcas de la entidad.

Pep Guardiola no se lo esperaba: Manchester City comenzó a negociar la venta de un referente

De acuerdo con Fabrizio Romano, el Manchester City ya contactó al PSG para conocer en cuánto está tasado el guardameta. El conjunto inglés podría perder a Éderson, que mantiene conversaciones con el Galatasaray turco, y quieren fichar a 'Gigio' como su reemplazo.

"Manchester City se puso en contacto con el PSG para preguntar por las condiciones del traspaso de Donnarumma. La actual demanda ronda 50 millones de euros, considerada demasiado alta más el acuerdo", señala el periodista.

Los 'Cityzens' primero deben llegar a un acuerdo con Galatasaray para el trapaso de Éderson y con ese dinero intentar afrontar los 50 millones que piden en París por la salida de Donnarumma.

Romano también apunta que el Chelsea no se encuentra en la carrera por fichar al espigado arquero y que éste pronto aclarará su postura.

Donnarumma fue una de las piezas claves del PSG para ganar todos los títulos posibles la temporada pasada, incluida la primera Champions League en la historia del club.

El guardameta, de 26 años, surgió de las inferiores del Milan hasta que dio el salto al primer equipo. Fue en 2021 cuando no renovó su contrato con los rossoneros y se fue libre al PSG. Ahora tendría la posibilidad de experimentar por primera vez la Premier League y bajo las órdenes de Pep Guardiola.

