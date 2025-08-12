PSG le puso precio a Donnarumma: Manchester City ya sabe cuánto debe pagar por el fichaje del portero

De acuerdo con <b>Fabrizio Romano</b>, el<b> Manchester City</b> ya contactó al <b>PSG </b>para conocer en cuánto está tasado el guardameta. El conjunto inglés podría perder a <b>Éderson</b>, que mantiene conversaciones con el <b>Galatasaray </b>turco, y quieren fichar a 'Gigio' como su reemplazo. "Manchester City se puso en contacto con el PSG para preguntar por las condiciones del traspaso de Donnarumma. La actual demanda ronda 50 millones de euros, considerada demasiado alta más el acuerdo", señala el periodista. Los 'Cityzens' primero deben llegar a un acuerdo con <b>Galatasaray </b>para el trapaso de <b>Éderson </b>y con ese dinero intentar afrontar los 50 millones que piden en París por la salida de <b>Donnarumma</b>.