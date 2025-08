Raphinha no perdona y le envía duro dardo a Nico Williams tras rechazar a Barcelona: "Mejor que no esté con nosotros"

"Cuándo hay que tomar decisiones, para mi lo que pesa más, es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa. Aupa Athletic...", declaró Nico Williams en un video oficial del club vasco para anunciar su continuidad en Bilbao.

El rechazo de Williams no pasó desapercibido en Barcelona, y Joan Laporta, presidente del club, expresó su frustración con la situación. Sin embargo, fue Raphinha quien, en una entrevista con Catalunya Radio, dejó claras sus opiniones sobre la decisión del delantero.

"Yo siempre digo que la gente que viene al FC Barcelona debe venir con la mentalidad de dar lo mejor de sí para ayudar al equipo. Para mí, lo más importante es que todos quieran estar aquí. Si no quieres estar aquí, es mejor que no estés", comenzó atizando Raphinha.

Y no se detuvo ahí. El brasileño fue aún más directo con su mensaje: "¿Nico Williams? Quien no quiera estar en el FC Barcelona o dude a la hora de elegir, mejor que no esté con nosotros. Es importante tener calidad, pero para jugar en FC Barcelona tienes que sentir algo dentro de ti. Aquí somos una familia y eso no se rompe...".