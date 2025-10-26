Mbappé le ganó la batalla a Yamal: con mucha polémica del VAR, el Real Madrid vence al Barcelona en el clásico de España

2 - <b>Real Madrid</b>: Courtois; Fede Valverde (Carvajal, m.73), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler (Brahim, m.65); Bellingham (Ceballos, m.90), Vinícius (Rodrygo, m.73) y Mbappé (Gonzalo, m.90).1 - <b>Barcelona</b>: Szczesny; Kounde, Eric Garcia (Araujo, m.74), Cubarsí (Roony, m.83), Balde (Gerard Martín, m.97); De Jong, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres (Casadó, m.74) y Rashford.<b>Goles</b>: 1-0, m.22: Mbappé. 1-1, m.38: Fermín. 2-1, m.43: Bellingham.<b>Árbitro</b>: César Soto Grado (colegio riojano). Mostró cartulina amarilla a Fede Valverde (23), Huijsen (57), Militao (111) y Lunin (111) por el Real Madrid; y a Fermín (99) por el Barcelona. Expulsó por doble amarilla a Pedri (42 y 99).<b>Incidencias</b>: encuentro de la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 78.107 espectador