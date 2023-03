El responsable de la salida de Ronaldo del Real Madrid: “Le dije al presidente que teníamos que echarlo, pesaba 94 kilos y no quería bajar”

Ronaldo Nazario es considerado el mejor ‘9’ de la historia y militó para el Real Madrid durante cinco temporadas. Fabio Capello fue uno de sus entrenadores y el responsable de su salida del club, ya que no estaba bien físicamente. En la segunda jornada del Marca Sports Weekend, el ex técnico italiano contó varias anécdotas de su paso por la entidad blanca.

Echaste a Ronaldo del Madrid “Fue la suerte del Madrid cuando lo echaron. No es una broma, es verdad. Hablé con el presidente y le digo: ‘hay que echar a este’. Pesaba 94 kilos. Hablo con él y le digo: ‘Cuando ganaste con Brasil en Japón y Corea el Mundial, ¿cuánto pesabas?’, y me dice: ‘84’. ¿Cómo es esto? Con 94 no puedes jugar. Hay que bajar, y no bajaba. Le gustaba mucho vivir por la noche, mujeres... Pero con él se iban muchos jugadores”. “Le dije al presidente que teníamos que vender a Ronaldo. Estaba hecho con un equipo árabe o algo así, pero me llama Berlusconi y me dice: ‘Fabio, ¿Ronaldo?’. Le digo: ‘Presidente, déjalo, le gusta la noche, le gustan las mujeres. Pesa 94 kilos’. Me dice: ‘muchas gracias, Fabio’. Al día siguiente en La Gazzetta dello Sport: Ronaldo al Milan”.

David Beckham “Él firma por LA Galaxy. El presidente me dice: ‘Un jugador que tiene contrato con nosotros y firma en enero con otro equipo faltando seis meses no puede jugar más’. Ok. Durante 10 días entrena perfecto, fuerte, corriendo... Todo perfecto. Nosotros tenemos problemas y le digo: ‘presi, si gano me quedo. Si no gano me echas. Para mí Beckham va a jugar mañana’. Y así pasó. Beckham para mí ha sido siempre muy, muy serio”. Charla contra el Mallorca: estaban jugando con miedo “Fue una Liga para la historia. Yo hablé con el equipo, entrenando y les dije: ‘chavales, creo que nosotros somos del mismo nivel de calidad y fuerza que el Barça’, antes del Clásico que jugamos en Barcelona. ‘Vamos a jugar tranquilos y vamos a ver qué pasa’. Cada partido hay que jugarlo como una final, jugamos todos los partidos como una final. Llegamos al último partido contra el Mallorca. Fácil, ¿no? Para nada, porque jugaron con miedo. Muchas veces uno se pregunta: ‘por qué estos jugadores fallan’. Es la tranquilidad que se necesita para jugar partidos como este”.

“Todos jugadores internacionales, jugaron con un miedo único. No sabían hacer un pase, un dribling, no sabían hacer nada. Normalmente en el descanso pido a los jugadores no hablar de fútbol durante cinco minutos. Porque uno va a decir por qué no estabas aquí, hay que hacer esto... No, no, cuidados, si se necesita fisios o algo. Normalmente hablo de pie, digo hay que hacer esto, cuidado con esto, vamos a hacer otra cosa, más tranquilos. Esta vez le dije a Roberto Carlos: ‘déjame sentarme en el mismo nivel que ustedes’. Les dije: ‘hemos hecho una cosa imposible, recuperamos todos los puntos al Barcelona ¿Le quieren regalar LaLiga al Barcelona? No. Vamos a jugar la segunda parte como un entrenamiento, tranquilos, sin hablar fuerte, sin gritar’. Una cosa de las más importantes de los entrenadores es entender qué decir en el descanso”