Internacionales

Se fue del Barcelona para fichar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y este es el increíble pago que recibirá

El Al Nassr llega a un acuerdo para fichar a Iñigo Martínez, en Barcelona nadie esperaba esto.

2025-08-07

Inesperado todo lo que está pasando en el Barcelona. Iñigo Martínez ya cerró su fichaje con su nuevo club para la temporada 2025-26.

Barcelona lo deja ir gratis por la necesidad de aligerar la plantilla y liberar 'fair play' para inscribir a los nuevos fichajes antes del inicio de LaLiga.

Barcelona rompe por completo a Ter Stegen con la decisión que nunca esperó y anuncia a los nuevos capitanes

Cero euros recibará Barcelona, pero va a cumplir uno de los objetivos, inscribir a los jugadores que trajo.

El equipo de Cristiano Ronaldo no ofrece una cantidad fija por el traspaso, pero sí una serie de incentivos condicionados al rendimiento del zaguero.

Al Nassr llega a un acuerdo para fichar a Iñigo Martínez.

Iñigo rescindirá su contrato con el Barcelona con efecto inmediato y se incorporará al Al Nassr como agente libre.

Contrato hasta junio de 2026 con opción a una temporada más hasta junio de 2027.

Iñigo se va después de llegar libre del Athletic Club e 2023 y ahora se marcha con Cristiano Ronaldo a los 34 años.

Van Dijk rompe el silencio y revela su verdad sobre la muerte de Diogo Jota un mes después: "Es extraño tener que..."


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga española
|
Mercado
|
Fichaje
|
Cristiano Ronaldo
|
Iñigo Martinez
|
Barcelona
|
Al Nassr
|