Se fue del Barcelona para fichar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y este es el increíble pago que recibirá

Cero euros recibará<b> Barcelona, </b>pero va a cumplir uno de los objetivos, inscribir a los jugadores que trajo.El equipo de <b>Cristiano Ronaldo</b> no ofrece una cantidad fija por el traspaso, pero sí una serie de incentivos condicionados al rendimiento del zaguero.<i>Al Nassr llega a un acuerdo para fichar a Iñigo Martínez.</i><i>Iñigo rescindirá su contrato con el Barcelona con efecto inmediato y se incorporará al Al Nassr como agente libre. </i><i>Contrato hasta junio de 2026 con opción a una temporada más hasta junio de 2027.</i>