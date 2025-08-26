Se olvida del Real Madrid: Lucas Vázquez firma su nuevo contrato como profesional a los 34 años; jugará la Champions League

<br />El lateral derecho español Lucas Vázquez, nueva incorporación del Bayer Leverkusen, dijo este martes tras su llegada a Alemania que las aspiraciones del equipo germano "coinciden" con las suyas y que ambos ambicionan ·la victoria".<i>"Estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen, el club del que tanto me han hablado Xabi Alonso y mi compañero en Madrid, Dani Carvajal", </i>apuntó para los medios del conjunto que dirigió la pasada temporada el técnico tolosarra.El gallego de 34 años firmó con el club alemán por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, y lucirá el dorsal '21' bajo el mando del neerlandés Erik ten Hag.<i>"Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer Leverkusen está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está enfocado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen", </i>confesó el ganador de 23 títulos con el club blanco.Además, el director deportivo del club alemán Simon Rolfes dijo tras la firma del contrato que con Lucas Vázquez fichan "a un jugador con muchísima experiencia" y que "ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años".