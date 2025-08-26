Se olvida del Real Madrid: Lucas Vázquez firma su nuevo contrato como profesional a los 34 años; jugará la Champions League

El lateral derecho español Lucas Vázquez fichó este martes por el Bayer Leverkusen alemán por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, tras finalizar contrato con el Real Madrid después del Mundial de Clubes y quedar libre, anunció el club germano en un comunicado. "Hola a todos los aficionados. Aquí estoy, pisando el estadio por primera vez. Es impresionante, estoy deseando poder jugar mi primer partido aquí", dijo Vázquez en un video difundido en 'X' por el club alemán.

Vázquez se decidió por la Bundesliga tras desvincularse en julio del club madrileño, con el que vivió una brillante trayectoria de diez temporadas y conquistó un total de 23 títulos: 5 Ligas de Campeones, 4 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, una Copa del Rey, una Copa Intercontinental y 4 Supercopas de España. Con el escudo del Real Madrid, disputó un total de 402 partidos, con un total de 22.148, firmó 38 tantos y dio 60 asistencias. El internacional español, que lucirá en el Leverkusen el dorsal '21', llega para cubrir la marcha del futbolista neerlandés Jeremie Frimpong, traspasado este verano al Liverpool inglés; y compartirá vestuario con sus compatriotas Alejandro Grimaldo y Aleix García. Además, se enfrentará a una nueva era del equipo germano, bajo las riendas del neerlandés Erik ten Hag, tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid.

"La aspiración del Bayer coincide con mis expectativas, tienen hambre"



El lateral derecho español Lucas Vázquez, nueva incorporación del Bayer Leverkusen, dijo este martes tras su llegada a Alemania que las aspiraciones del equipo germano "coinciden" con las suyas y que ambos ambicionan ·la victoria". "Estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen, el club del que tanto me han hablado Xabi Alonso y mi compañero en Madrid, Dani Carvajal", apuntó para los medios del conjunto que dirigió la pasada temporada el técnico tolosarra. El gallego de 34 años firmó con el club alemán por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, y lucirá el dorsal '21' bajo el mando del neerlandés Erik ten Hag. "Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer Leverkusen está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está enfocado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen", confesó el ganador de 23 títulos con el club blanco. Además, el director deportivo del club alemán Simon Rolfes dijo tras la firma del contrato que con Lucas Vázquez fichan "a un jugador con muchísima experiencia" y que "ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años".