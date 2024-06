Confirmado el primer cruce de octavos de final y cuatro eliminadas: Así quedó la tabla de posiciones de la Eurocopa 2024

El martes se irán definiendo los otros cruces y conoceremos más enfrentamientos para los octavos. Los duelos que se van a disputar son Grupo D: Francia vs Polonia y Paises Bajos vs Austria (10:00 A.M)/ Grupo C: Dinamarca vs Serbia y Eslovenia vs Inglaterra (1:00 P.M).

Estas son las selecciones que están eliminadas de la Eurocopa 2024 de Alemania:

Escocia (Grupo A)

Polonia (Grupo D)

Albania (Grupo B)

Croacia (Grupo B)