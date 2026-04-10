Real Madrid bota LaLiga y Barcelona acaricia el bicampeonato: así queda la tabla tras tropezar ante el Girona

¡Adiós a LaLiga! Real Madrid no pudo ante Girona y empata 1-1 en el Santiago Bernabéu y se despide practicamente del título tras 31 fechas disputadas.

Los blancos se pusieron adelante en el marcador con gol de Federico de Valverde, pero los visitantes se decidieron ir al ataque y encontaron la paridad con un fierrazo de Lemar.

Este resultado se festeja en Barcelona. Con este empate, el Real Madrid queda con 70 puntos tras 31 fechas disputadas, mientras Barcelona, que juega mañana contra el Espanyol, queda en la cima con 76.

Si el equipo de Flick logra sacar un resultado positivo, llegaría a 79 puntos y se alejaría a nueve a falta de solo siete fechas (21 puntos en juego), una diferencia vital para poder conquistar el bicampeonato en LaLiga de España

Por otro lado, Girona llega a 38 puntos se aleja de puestos del descenso y presiona por meterse a puestos de Europa.

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En la zona baja están Real Oviedo con 24, Levante con 26, Elche con 28; Sevilla y Mallorca, ambos con 31 unidades.