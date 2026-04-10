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Real Madrid bota LaLiga y Barcelona acaricia el bicampeonato: así queda la tabla tras tropezar ante el Girona

Real Madrid vuelve a perder puntos en LaLiga y deja el título al Barcelona en bandeja de plata. Así queda la tabla de posiciones tras igualar ante Girona en casa.

  • Real Madrid bota LaLiga y Barcelona acaricia el bicampeonato: así queda la tabla tras tropezar ante el Girona

    Así queda la tabla de posiciones tras igualar ante Girona en casa.

    Johan Raudales
2026-04-10

¡Adiós a LaLiga! Real Madrid no pudo ante Girona y empata 1-1 en el Santiago Bernabéu y se despide practicamente del título tras 31 fechas disputadas.

Los blancos se pusieron adelante en el marcador con gol de Federico de Valverde, pero los visitantes se decidieron ir al ataque y encontaron la paridad con un fierrazo de Lemar.

Este resultado se festeja en Barcelona. Con este empate, el Real Madrid queda con 70 puntos tras 31 fechas disputadas, mientras Barcelona, que juega mañana contra el Espanyol, queda en la cima con 76.

Si el equipo de Flick logra sacar un resultado positivo, llegaría a 79 puntos y se alejaría a nueve a falta de solo siete fechas (21 puntos en juego), una diferencia vital para poder conquistar el bicampeonato en LaLiga de España

Por otro lado, Girona llega a 38 puntos se aleja de puestos del descenso y presiona por meterse a puestos de Europa.

En la zona baja están Real Oviedo con 24, Levante con 26, Elche con 28; Sevilla y Mallorca, ambos con 31 unidades.

TABLA DE POSICIONES DE LALIGA DE ESPAÑA

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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