Tata Martino sobre el fichaje de Neymar al Inter Miami para juntarlo con Messi y Suárez: “Si va a venir a jugar que cierren...”

Reglas de la MLS que se encargan de desilusionarlo.

“Acá, ya habiendo venido Leo y el resto de los muchachos... Lo que no me imagino es, si la liga no flexibiliza el tema salarial, cómo se llevaría adelante. Porque después escribirlo o decirlo en un medio está bien, no pasa nada, no trae ninguna consecuencia. ¿Pero la puesta en marcha cómo sería? Nadie la explica”.

“La realidad es que, si hay algo que tiene la MLS, es que las reglas son estrictas y no se pueden romper, a menos que la MLS decida cambiarlas”, explicó.