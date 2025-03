Vinicius toma decisión con la nueva víctima del racisimo y envía duro dardo a Conmebol “Nunca hacen nada”

“ ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que espero que no sea necesaria hacer en algún momento. Mientras tanto, seguimos luchando”, escribió el delantero de tan solo 18 años.

Ayer, durante el partido, los futbolistas brasileños denunciaron los hechos al árbitro, que decidió no interrumpir el partido.

Al concluir el encuentro, Luighi atendió a la prensa llorando por los insultos, se quejó por la falta de acción de la Conmebol y reprendió a un periodista por no haberle preguntado en la entrevista por las vejaciones.

“¿En serio no me vas a preguntar por eso, me vas a preguntar por el partido?”, declaró el brasileño.