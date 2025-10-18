¿Endrick se va en enero? Xabi Alonso responde sin filtros y el jugador que regresa: "Ya está recuperado"

Antes tendrá que medirse al <b>Getafe </b>en LaLiga. "Siempre es una salida exigente, un equipo muy competitivo con un entrenador que sabe sacar lo mejor de sus jugadores. Es un partido muy exigente en el Coliseum"."Siempre el siguiente bloque en el que entras es el más complicado. En este, con un poco menos de partidos porque tenemos una semana limpia, queremos seguir dando pasos adelante tanto en Liga como Champions. No miramos más allá de Getafe, queremos dar buen rendimiento y miramos a un rival exigente. Estamos siendo hasta ahora bastante constantes y fiables, pero no nos podemos despistar", afirmó.