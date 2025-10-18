¿Endrick se va en enero? Xabi Alonso responde sin filtros y el jugador que regresa: "Ya está recuperado"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, resaltó la mejoría de Jude Bellingham, que ha completado una particular 'pretemporada' las dos últimas semanas aprovechando su ausencia con la selección inglesa, y reconoció que necesitan su mejor versión. "Lleva tiempo entrenando, preparándose desde que se recuperó de la operación de hombro y está mejor. Necesitamos al mejor Jude. Lo veo con ganas de sentirse bien, de disfrutar en el campo, jugar bien y hacer jugar bien al compañero, demostrar lo grandísimo jugador que es. Lo necesitamos y ha pasado tiempo para estar mejor preparado", dijo en rueda de prensa.

A la espera del regreso de la mejor versión de Bellingham, Xabi admitió el buen estado de su gran referente, Kylian Mbappé. Tras dos entrenamientos con el grupo, el DT confirmó que el galo ha superado sus molestias. "Está bien del tobillo, entra en la convocatoria y puede ser titular". "Todos los que fueron con las selecciones, a excepción de Dean (Huijsen), han vuelto bien. Unos con viajes más cortos, otros más largos, pero han vuelto bien y han entrenado", reconoció Xabi que encara el partido ante el Getafe con cinco bajas. Entre ellas, y la última en producirse, la de Dani Ceballos que estaba siendo titular tras ganarse un sitio. Xabi confía en que tan solo se pierda una fecha por molestias musculares. "Lo conocía muy bien desde hace tiempo y lo que nos está dando es lo que pensaba. Para mañana no está, pero esperamos tenerlo pronto. Tenía muy claro lo que nos podía dar, el jugador que es y cómo entiende el fútbol, la forma de asociarse. A ver si para el miércoles puede llegar", deseó enfocando en la Juventus.

Antes tendrá que medirse al Getafe en LaLiga. "Siempre es una salida exigente, un equipo muy competitivo con un entrenador que sabe sacar lo mejor de sus jugadores. Es un partido muy exigente en el Coliseum". "Siempre el siguiente bloque en el que entras es el más complicado. En este, con un poco menos de partidos porque tenemos una semana limpia, queremos seguir dando pasos adelante tanto en Liga como Champions. No miramos más allá de Getafe, queremos dar buen rendimiento y miramos a un rival exigente. Estamos siendo hasta ahora bastante constantes y fiables, pero no nos podemos despistar", afirmó.

SITUACIÓN DE ENDRICK Y GONZALO

Cerró la puerta el entrenador del Real Madrid a alguna salida en el mercado invernal de uno de sus delanteros, el canterano Gonzalo García o el brasileño Endrick. "Ahora mismo eso no está en mi cabeza y ni se ha pasado por ella. Pienso que los dos están preparados para jugar en una posición en la que la competencia es muy buena, tanto para ellos como para el resto".

MENDY, RECUPERADO

Admitió que precisamente en la delantera puede utilizar a Vinicius en varias demarcaciones, tras vero jugar en punta con Brasil, y celebró el regreso al grupo de Ferland Mendy tras seis meses, sin ver aún el momento de que pueda volver a competir ni marcar fechas. "Es una muy buena noticia, Ferland ya está recuperado. Necesita tiempo con el equipo entrenando, sobre todo no tener recaídas. Hacen falta unas semanas para llegar ahí, pero se nos abre otra oportunidad en defensa", sostuvo.

NIVEL SE ASENCIO