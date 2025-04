Xabi Alonso tomó la primera decisión tras confirmarse la salida de Ancelotti del Real Madrid: "No estará con ellos..."

Pero en las últimas horas, se revelaron detalles de la postura que adoptó el de Leverkusen. “Me cuentan que Xabi Alonso ha hablado con la plantilla del Leverkusen y les ha dicho que la próxima temporada no estará con ellos“, exclamó Eduardo Inda, el director de OK Diario en El Chiringuito de Jugones.

Debido a que el Mundial de Clubes sería dirigido por Santiago Solari o Álvaro Arbeloa, la idea de los directivos de Real Madrid sería la de recién anunciar y presentar formalmente al nuevo entrenador a partir de julio. Es decir, una vez que culmine el torneo en Estados Unidos.

Hace unos días Xabi Alonso, en la previa a lo que fue el partido donde Bayer Leverkusen igualó ante St. Pauli, brindó una conferencia de prensa y se refirió a las chances de ser el próximo entrenador de Real Madrid, siempre y cuando Carlo Ancelotti no continúe al frente.

“No hay nada que decidir en estos momentos. Solo tengo que analizar cómo prepararemos el importante partido en St. Pauli. No es buen momento para hablar demasiado del futuro porque estamos en una instancia muy importante de la temporada y queremos mantener la concentración el mayor tiempo posible”, dijo para desembarazarse de la consulta.

Luego de que la prensa alemana insistiera y le consultaran por las consecuencias que podría tener la eliminación de Real Madrid en Champions League antes de lo previsto, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 no anduvo con vueltas: “No es un tema importante para mí en este momento. No quiero hablar demasiado de especulaciones ni rumores sobre el futuro. Nunca lo he hecho con el equipo ni con los jugadores. Entiendo el fútbol, ​​sé lo que pasa, pero no quiero hablar de estos temas”.